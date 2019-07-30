تيمور جنبلاط استقبل عون روكز: ندعم تحرك الهيئة لترسيخ المساواة بالحقوق والواجبات بين المرأة والرجل

شدد رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، خلال استقباله في مكتبه بكليمنصو رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في ​لبنان​ كلودين عون روكز، على "دعم تحرك الهيئة لترسيخ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل"، لافتًا الى أن "​الحزب التقدمي الاشتراكي​ كان قد تقدم بإقتراح قانون للجنسية يأخذ بعين الإعتبار حق ​المرأة اللبنانية​ المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية لأولادها أسوة بالرجل".

وأوضح جنبلاط أن "اللقاء الديمقراطي سيناقش المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في اجتماعاته اللاحقة، لا سيما الخطة التي لحظها القرار 1325 للعام 2017 والتي تتضمن تنسيق ومشاركة مع المؤسسات الحكومية ومع الهيئات الدولية".

وكانت عون روكز قد أطلعت جنبلاط على مشاريع القوانين المقدمة من الهيئة ل​مجلس النواب​، والتي تتناول مواضيع تتعلق بحقوق المرأة في مجالات مختلفة.