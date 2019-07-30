بطيش: إقرار الموازنة سيكون مؤشرًا إيجابيًا

أكّد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك مؤسسات دولية بانتظار دراسة تصنيف ​لبنان​ في الشهرين المقبلين"، مشيرًا إلى أن "هذا لا يعني أن هناك مؤشرات سلبية".

وشدد بطيش على أن "إقرار ​الموازنة​ سيكون مؤشرًا إيجابيًا"، موضحًا أن "هنالك إيجابيات والموازنة لحظت إيجابيات يجب استكمالها بإقرار خطة ​نفايات​ قريبًا وإقرار خطة ماكينزي على طاولة ​مجلس الوزراء​ والبحث جديًا باصلاحات جدية في موازنة 2020".

واعتبر أنه "يجب أن نتحمل مسؤولياتنا ك​حكومة​ في أسرع وقت كما يجب أن نستأنف اجتماعاتنا".