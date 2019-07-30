بطيش: إقرار الموازنة سيكون مؤشرًا إيجابيًا

أكّد وزير الاقتصاد منصور بطيش، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك مؤسسات دولية بانتظار دراسة تصنيف لبنان في الشهرين المقبلين"، مشيرًا إلى أن "هذا لا يعني أن هناك مؤشرات سلبية".
وشدد بطيش على أن "إقرار الموازنة سيكون مؤشرًا إيجابيًا"، موضحًا أن "هنالك إيجابيات والموازنة لحظت إيجابيات يجب استكمالها بإقرار خطة نفايات قريبًا وإقرار خطة ماكينزي على طاولة مجلس الوزراء والبحث جديًا باصلاحات جدية في موازنة 2020".
واعتبر أنه "يجب أن نتحمل مسؤولياتنا كحكومة في أسرع وقت كما يجب أن نستأنف اجتماعاتنا".
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