وصول جنبلاط إلى بيت الوسط للقاء الحريري يرافقه شهيب وأبو فاعور

وصل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ يرافقه وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، إلى ​بيت الوسط​، للقاء رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​.

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