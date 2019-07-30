أكد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي أنه "منذ تشكيل الحكومة الاخيرة هناك محاولة للتعدي على صلاحيات رئاسة الحكومة، عندما قال رئيس الجمهورية وضع معايير تشكيل الحكومة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أن "كل الممارسات المستمرة تجعلنا نقول لماذا نخلط الامور، هناك من هو مؤتمن على الدستور هو رئيس الجمهورية، ونحن لا ننظر من ناحية مذهبية او طائفية ولكن ننظر لمسار الحكم"، لافتاً الى أنه "يجب أن يكون هناك نوع من التوافق مع السلطة التنفيذية".
وسأل "عندما انسحب رئيس الحكومة سعد الحريري من جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، كيف للجلسة ان تبقى مستمرة؟".
ولفت ميقاتي الى أنه "لسوء الحظ فخامة الرئيس أحيانا يكون طرفا عوضا عن أن يكون حكما، ورئيس الجمهورية يجب ان يوفق بين السياسين ويساعد ولا يجب ان يكون طرفا"، مشيراً الى أن "جدول الاعمال يضعه رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية من حقه أن يطرح أمورا من خارج جدول الاعمال لكن يجب أن يكون هناك توافق مع رأس السلطة التنفيذية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: الرئيس عون كان أحيانا طرفا بدل أن يكون حكما ورئيس الحكومة هو من يضع جدول الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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