اشار رئيس بلدية جبيل وسام زعرور إلى أن "الحملة التي شنت على مشروع ليلى كبرت بطريقة لم يعد بالامكان السيطرة عليها"، لافتا الى ان "الاجهزة الأمنية تخوفت من حصول اشكالات خلال المهرجانات".
وفي حديث تلفزيوني اوضح زعرور أن "بلدية جبيل بقيت على الحياد في هذا الموضوع وكنا ننتظر ان يخرج موقف يمكننا الاستناد عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر زعرور: الحملة التي حصلت بموضوع مشروع ليلى لا يمكن السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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