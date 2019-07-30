زعرور: الحملة التي حصلت بموضوع مشروع ليلى لا يمكن السيطرة عليها

اشار رئيس ​بلدية جبيل​ ​وسام زعرور​ إلى أن "الحملة التي شنت على مشروع ليلى كبرت بطريقة لم يعد بالامكان السيطرة عليها"، لافتا الى ان "​الاجهزة الأمنية​ تخوفت من حصول اشكالات خلال المهرجانات".

وفي حديث تلفزيوني اوضح زعرور أن "بلدية جبيل بقيت على الحياد في هذا الموضوع وكنا ننتظر ان يخرج موقف يمكننا الاستناد عليه".