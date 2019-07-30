ترمب: أنا الشخص "الأقل عنصرية" في العالم

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واشنطن: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء ان يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم".

خلال الأسبوعين الماضيين هاجم ترمب أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالاضافة الى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن ترمب يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.