ملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش! (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاهملك ماليزيا الجديد يتربع على العرش! (صور)

جرت في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ16.

وتم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من 31 يناير الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

وجاء تعيينه خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير الماضي بعد توليه المنصب في 13 ديسمبر 2016.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مراسم التنصيب، وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "سررت اليوم بحضور مراسم تنصيب صديقي العزيز عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملكا لماليزيا.. تمنياتي له التوفيق والنجاح في خدمة بلده وشعبه".

© Reuters تنصيب ملك جديد لماليزيا

وتتكون ماليزيا من 14 ولاية، 9 منها سلطنات وراثية، و5 أخرى حكام الولايات، ويتناوب السلاطين الـ9 للولايات هذا المنصب بانتخابات تجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

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ولد السلطان عبدالله يوم 30 يوليو 1959 في قصر مانجو تونجال، بمدينة بيكان من ولاية بهانج الماليزية. © Reuters تنصيب ملك جديد لماليزيا

وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965، ثم مدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان (1966-1969)، ومدرسة سانت توماس الوطنية الابتدائية، كوانتان ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية (1970-1974). © Reuters تنصيب ملك جديد لماليزيا

وأكمل دراسـته في مدرسة الدنهام، إلستري، هيرتفوردشاير، في المملكة المتحدة وكلية ديفيس في لندن (1975-1977)، قبل مواصلة دراسته في الكلية العسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة (1978-1979) وكلية ورشستر وكوين إليزابيث في المملكة المتحدة (1980-1981).

المصدر: وكالات