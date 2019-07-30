"حقوق الإنسان" يؤكد أهمية التعاون الدولى للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق ، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية التعاون الدولى والعمل المتعدد الأطراف للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر. وأشاد فايق ، فى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر بالجهود المصرية الرامية وتجاوبها مع المجتمع الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة،مشيراً فى هذا الصدد إلى المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى محافظة كفر الشيخ كنموذج يحتذى به لمواجهة ومكافحة الإتجار بالبشر، مشيرا الى أن أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة تشمل غايات واضحة لمنع الإستغلال والإنتهاك والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والأطفال ، والقضاء على السخرة وعمالة الأطفال.

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