ضحك وتوضيح.. كيف علق السيسي على "كوميكس" رفع أسعار البنزين؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عرض مجموعة من "الكوميكس" التي تسخر من رفع الدعم عن المواد البترولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلسة المحاكاة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء.

وأثار عرض هذه "الكوميكس" ضحك الرئيس السيسي خلال الجلسة.

وقال الرئيس: "ما يتعلق بردود الفعل ومواقع التواصل الاجتماعي.. كانت إضافة تحطوا الكلام ده ونضحك كلنا عليه، والسؤال: يا ترى كانت الحكومة إيدها مرتعشة ولا لأ لما خدت القرار ده؟ أي حكومة حينما تتعامل مع قضايا شديدة الأهمية تضع في اعتبارها رد فعل الشعب، مش كلام علمي ولا مهني أعمل إجراءات قاسية الناس هتجابها، وأقول إن ده مش محل اعتبار، لأ طبعًا".

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وأضاف الرئيس السيسي: "لما بنقول إن البطل الحقيقي، اللي بيسخر من الحالة والظروف، هوا ده اللي استحمل بردوا، هوا كاتب كده وساكت ومستحمل، إحيانًا يكون تقدير رد الفعل أحد أهم أسباب عدم الإصلاح وعدم التحرك، ممكن ده يخسرك حتى النتائج اللي عايز توصلها، دي كتل لما تتحرك تعمل مشكلة كبيرة".

وواصل: "كان فيه نقاش كبير قبل كل مرحلة، دايمًا الأجهزة الأمنية في صف الرأي العام، دايمًا متحسبة لرد فعل الناس، لازم يكون في إجراءات تخفف من آثار وتبعات هذه الإجراءات على الناس".

وأوضح الرئيس السيسي أن إجراءات رفع الدعم عن الوقود دائمًا ما تحاط بدرجات متقدمة من السرية، مضيفًا: "لكن أقدر أقول إن الدولة بتدرس موضوعات كتيرة وكل ما تزيد قدرتها على التنبؤ بالأحداث، كل ما يكون مفيش تأثير كبير لهذه الأزمات".