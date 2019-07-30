بالفيديو.. ضبط 317 طربة حشيش بحوزة عصابة الأشقياء الخمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أجهزة وزارة الداخلية تواصل نجاحاتها في ضبط مروجي المواد المخدرة حفاظا على المصريين من تلك السموم، وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط خمسة أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحيازتهم 317 طربة من مخدر الحشيش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحيازتهما 10 كيلو جرامات لنبات البانجو المخدر وقطعتي سلاح أبيض وهاتفي محمول ومبلغ مالي.

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كما تم ضبط متهمين اثنين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحيازتهما 300 جرام لمخدر الحشيش وقطعة سلاح أبيض وهاتفين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.