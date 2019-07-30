محاولات لانتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، جهودهم بمشاركة الأهالي للعثور على جثة طفل بالصف الثالث الإعدادي غرق اليوم الثلاثاء، أثناء استحمامه بترعة الخندق أمام قرية كفر الشيخ مخلوف، بمركز إيتاي البارود.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة طالب بالصف الثالث مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز، وانتقلت قوات الانقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

بسؤال شهود العيان أفادوا بنزول الطفل الترعة للاستحمام هربًا من شدة الحرارة، فجرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.