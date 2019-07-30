الشرطة المكسيكية تنقذ أسرة مهاجرة اختطفت في طريقها إلى أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة المكسيكية أنقذت أسرة مهاجرة مؤلفة من خمسة أفراد من هندوراس تم اختطافها شرقي المكسيك أثناء سفرها إلى الولايات المتحدة.

وجرى اختطاف الأب والأم وأطفالهما الثلاثة الصغار في مدينة كواتساكوالكوس في 19 يوليو، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وطالب الخاطفون بفدية قدرها 15000 دولار، لكن والد الرجل المختطف قال إنه لم يستطع سوى جمع بضع مئات الدولارات.

وذكر إبرارد في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "أبلغتنا الشرطة الاتحادية اليوم بأن السلطات أطلقت سراح الأسرة بالفعل وأنقذتها".

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ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن إبرارد أن المكسيك ستستضيف مؤتمرا دوليا للمانحين في أكتوبر لتعزيز التنمية في أمريكا الوسطى في محاولة لوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال الوزير: "يمكن، بل وينبغي على الدول التي لديها موارد أكثر أن تتخذ إجراءات فورية لتوفير فرص عمل في المناطق التي نواجه فيها صعوبات".

وأضاف الوزير أن واشنطن وافقت على دعم خطط التنمية المكسيكية في أمريكا الوسطى.

وتعهدت المكسيك باستثمارات بقيمة حوالي 100 مليون دولار لتوفير فرص عمل في أمريكا الوسطى.