وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

وكالات - توفيت الحاجة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مستشفى السلاح الطبي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وطلبت والدة البشير في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفقا لصحيفة "باج نيوز" السودانية.
وتدهورت حالتها الصحية ليتم نقلها إلى المستشفى، في أم درمان، إلى أن توفيت مساء أمس الاثنين 29 جويلية 2019.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ، ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
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