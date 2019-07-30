الأمم المتحدة : قرابة 4000 مدني أفغاني سقطوا بين قتيلٍ وجريح في النصف الأوّل من 2019

وكالات - قالت الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء 30 جويلية 2019، إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة مشيرة إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا على يد الحكومة والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي.

وجاءت هذه الاحصاءات الحديثة بينما وصلت المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاما إلى مرحلة مهمة. ويأمل المفاوضون الأمريكيون في إبرام اتفاق سلام قبل أول سبتمبر أيلول.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في أحدث تقرير لها إن معظم الضحايا المدنيين سقطوا بسبب الهجمات البرية والاشتباكات وكان السبب التالي تفجير القنابل والغارات الجوية.

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وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم داعش قتلوا 531 أفغانيا وأصابوا 1437 في الفترة من أول جانفي إلى 30 جوان. وأضاف أن الجماعات الإسلامية المتشددة تعمدت استهداف 985 مدنيا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة وعلماء دين.

وأشار أيضا إلى أن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانيا وأصابت 680 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية حتى 30 جوان بزيادة 30 بالمئة عن الفترة ذاتها في عام 2018.