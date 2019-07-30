بوتين يُحيل اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين إلى مجلس الدوما

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين للتصديق عليها.
وذكر الكرملين - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا تكرس نظام الملاحة والاستخدام الجماعي لبحر قزوين، وآليات تحديد حدود المياه الإقليمية ومناطق صيد الأسماك، وترسيم قاع بحر قزوين وباطن أرضه في قطاعات معينة، بالإضافة إلى شروط مد الكابلات وخطوط الأنابيب تحت الماء وغيرها
الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية.
يُذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (روسيا - إيران - كازاخستان - أذربيجان - تركمانستان) قد وقعوا في أغسطس 2018 خلال قمتهم في مدينة أكتاو بكازاخستان على اتفاقية تحدد
كما تتضمن هذه الاتفاقية عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر، حيث تقدر الثروات الطبيعة في بحر قزوين بأكثر من 90 مليار برميل من النفط ونحو 300 ألف مليار م3 من الغاز الطبيعي.
يذكر أن بحر قزوين هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كم2 وهو أكبر بحر مغلق في العالم، حيث يبلغ طوله 1200 كم وعرضه 300 كم وأقصى عمق له 1023 مترًا.
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