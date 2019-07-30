مباحثات أردنية بريطانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الجمعية التي تمثل 11 قطاعا اقتصاديا قامت منذ تأسيسها بالعديد من النشاطات المختلفة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وبريطانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين والأردنية البريطانية،اليوم الثلاثاء، لبحث آليات التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد بين البلدين ، إلى جانب

اتفاقهما على وضع أطر للعلاقات بين الجمعيتين لجذب الاستثمارات البريطانية وزيادة حجمها من خلال برامج عمل سيتم وضعها ، وذلك وفقا وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) .



وقال الطباع ، إن علاقات الجمعية بالقطاع الخاص في المملكة المتحدة تعود إلى عام 1995، حيث وقعت

الجمعية مذكرة تفاهم مع لجنة تجارة الشرق الأوسط "كوميت" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين..مؤكدا أهمية وضع برامج عمل مشتركة من القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك خاصة في قطاعات السياحة، والسياحة العلاجية، والطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات لتكون هذه القطاعات مدخلا لجذب الاستثمارات إلى المملكة.



من جانبه، أبدى رئيس الجمعية الأردنية البريطانية الدكتور مؤمن الحديدي، استعداد الجمعية للتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتوطيد العلاقات الاقتصادية البريطانية.