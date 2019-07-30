مصرع 14 شخصا وفقدان 3 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية جنوب غرب الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (يونان) جنوب غرب الصين، مصرع 14 شخصا وفقدان 3 آخرين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية منذ 25 يوليوالجاري.
وأوضحت لجنة الإغاثة من الكوارث في المقاطعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه بداية من منتصف الأسبوعالماضي، ضربت الأمطار الغزيرة ثماني مدن في مقاطعة يونان، ما تسبب في أضرار لنحو 35 ألفا من سكان المقاطعة، مع انهيار 40 منزلا وتضرر 147 آخرين، فيما أتلفت المياه نحو 1500 هكتار من المحاصيل.
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