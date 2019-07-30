إصابات في إطلاق نار قرب رام الله

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، أنه وقع حادث إطلاق نار بالقرب من رام الله وأسفر عن حدوث إصابات.

وأضافت أن الخلفية قيد التحقيق.

موضحة أنه " وردت أنباء عن إلقاء الحجارة في معيان مائير بالقرب من مستوطنة نافي تسوف بمحاذاة رام الله، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار صوب الفلسطيني الذي قام برشق الحجارة، وبعدها حادث إطلاق النار جرت مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيتين المتواجدين في مكان الحادث".