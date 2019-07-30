الرئيس المكسيكي يقترح إنهاء عمليات "شطب الضرائب"

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح تعديلاً دستورياً لمجلس النواب لإنهاء عمليات شطب الضرائب في محاولة منه لتقوية الاقتصاد المكسيكيبدون فرض ضرائب جديدة.
وأضاف في مؤتمر له صباح اليوم أنه سيشارك بالمقترح قبل بدء الفترة التشريعية
ووفقاً لتقرير صدر عام 2018، فإن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلد هي أدنى نسبة من 36 بلداً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
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