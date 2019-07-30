ترامب: نعمل لتنمية العلاقات مع البرازيل

قال رئيس الولايات المتحدة ترامب اليوم إنا نعمل من أجل مواصلة الاتفاق مع البرازيل بهدف عودة العلاقات بين البلدين في المجال التجاري.

وأضاف : نعمل من أجل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وذلك في تقرير له بدون ذكر تفاصيل.

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وكان ترامب قد فرض ضرائب

السنة الماضية على البرازيل فيما يخص بعض المعادن مثل الألمونيوم والفولاذ.

وأردف ترامب قائلا: "البرازيل صديق عظيم يمدنا بالضرائب ولكن على الجانب الآخر فأنا أحب تنمية العلاقة بيننا".