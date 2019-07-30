قال رئيس الولايات المتحدة ترامب اليوم إنا نعمل من أجل مواصلة الاتفاق مع البرازيل بهدف عودة العلاقات بين البلدين في المجال التجاري.
وأضاف : نعمل من أجل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وذلك في تقرير له بدون ذكر تفاصيل.
وكان ترامب قد فرض ضرائبالسنة الماضية على البرازيل فيما يخص بعض المعادن مثل الألمونيوم والفولاذ.
وأردف ترامب قائلا: "البرازيل صديق عظيم يمدنا بالضرائب ولكن على الجانب الآخر فأنا أحب تنمية العلاقة بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نعمل لتنمية العلاقات مع البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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