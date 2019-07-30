الجيش اليمني يحقق تقدما في جبهة الضالع جنوب البلاد

حققت قوات الجيش اليمني ، مدعومة بتحالف "دعم الشرعية " ، اليوم /الثلاثاء/ تقدما جديدا في جبهة "حجر" غربي محافظة "الضالع " جنوبي البلاد.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى"ستمبرنت" أن قوات الجيش حررت قرية "بتار" في منطقة "حجر" ، عقب مواجهات خاضتها مع المليشيا الحوثية الانقلابية التي لاذت بالفرار ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا ، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وتواصل قوات الجيش تقدمها، صوب منطقة "صبيرة " غربي مديرية "قعطبة" ، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا "الحوثية " الانقلابية.
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