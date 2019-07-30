"الفاو" تختتم ورشة تقليل الفاقد والهدر في الغذاء فى مصر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، اليوم أن مشروع "تقليل الفاقد والهدر في الغذاء

وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر" تمكن من تدريب وتنمية قدرات حوالي8957 مزارعا، ومرشدا زراعيا، وتاجرا إلى جانب عدد من المدرسات والطالبات بشأن كيفية الحد من الفاقد والمهدر للمحاصيل لمرحلة ما بعد الحصاد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية للمشروع، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2015، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المنفذة والمستفيدة من المشروع.

وأكد محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر :" هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود بشكل مستدام للعمل على تقليل الفاقد والهدر في الغذاء

والتي ستكون لها آثار ونتائج كبيرة في المستقبل، خاصة على المستوى البيئي، حيث تمثل الأغذية المهدرة ضياعاً ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎجها، ﻣﺜﻞ اﻷرض واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻷﺧﺮى".

وأضاف يعقوب :" أتمنى أن تكون ورشة العمل الختامية هذه هي بداية جديدة وانطلاقة موفقة نحو توحيد الجهود والعمل بشكل أكثر قرباً مع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة من أجل تقليل الفاقد والهدر في الغذاء

Advertisements

بكافة أشكاله، وهو ما يصب في تحقيق الأمن الغذائي ويسهم بشكل مؤكد في القضاء على الجوع وهو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030".

يشار إلى أن أكثر من 25 ٪ من القوى العاملة في مصر تعمل في قطاع الزراعة. ويمكن أن تؤدي الإجراءات المتخذة للحد من الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، مثل التقنيات المحسنة، وتحسين التداول لما بعد الحصاد، وعمليات التصنيع، ووجود قنوات تسويقية أفضل، إلى تطوير سلاسل القيمة وزيادة الدخل ونمو القطاع الزراعي.

يشار إلى أن مشروع "تقليل الفاقد والهدر في الغذاء

وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر وتونس" الذي نفذته منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، اعتمد على نهج سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات الزراعية الغذائية، عبر سلاسل القيمة الغذائية المطورة.

وفي مصر، عمل المشروع على سلاسل القيمة الغذائية لمحصولي الطماطم والعنب في النوبارية، ومحصول الطماطم في الشرقية، حيث قام بتوفير حزمة من الدعم التقني والتسويقي ورفع قدرات جمعيات المزارعين والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية.