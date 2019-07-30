المشتبه به في جريمة محطة القطارات بألمانيا كان يخضع للعلاج النفسي

أعلنت شرطة مدينة زيورخ السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن الرجل المشتبه بضلوعه في اعتداء الدفع الدموي في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية، أمس الإثنين، كان يخضع لعلاج نفسي هذا العام.



وأوضحت الشرطة اليوم أنه تم العثور عند تفتيش منزله على وثائق تشير إلى إصابته بمرض نفسي وخضوعه لعلاج لذلك.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم التوصل خلال التحقيقات أو عند تفتيش المنزل إلى أية إشارات لوجود تطرف يميني أو دوافع أيديولوجية لدى المشتبه فيه.



وتم الإعلان قبل وقت قصير أن الشرطة السويسرية تبحث عن المشتبه به منذ يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة برلين إن المشتبه به هدد جارته بسكين وحبسها، ثم لاذ بالفرار، مضيفاً أن السلطات في سويسرا أصدرت بعد ذلك أمر اعتقال بحقه.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، فإن المشتبه به، الذي تسبب في مقتل طفل عقب دفعه أمام قطار متحرك في المحطة أمس، سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيقات.

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ووفقاً للبيانات، لم يدل المشتبه به بأي أقوال حول الواقعة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الشرطة السويسرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أن المشتبه به، الذي يحمل الجنسية الإريترية، كان يقيم في كانتون زيورخ، وحصل في سويسرا على تصريح بالإقامة يُمنح للأجانب الذي أقاموا في البلاد لمدة 5 أو 10 أعوام.