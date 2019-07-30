السودان.. تأجيل جلسة المفاوضات بين "العسكري" و"التغيير"

كشفت مصادر عن تأجيل جلسة المُباحثات بين المجلس العسكري في السودان. وقوى إعلان الحرية والتغيير المُقررة اليوم الثلاثاء، بشأن الوثيقة الدستورية لمزيداً من المشاورات.بحسب مواقع سودانية نقلاً عن مصادر لـ "العربية".

فيما أعلن القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد عصمت يحيي في صفحته على "الفيسبوك" مساء الإثنين، أنهم طالبوا الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات بتعليق المفاوضات مع المجلس العسكري على خلفية أحداث الأبيض التي راح ضحيتها طلاب بالمرحلة الثانوية في مظاهرات بالمدنية.

وقتل 9 طلاب وجرح عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق تظاهرات لطلاب المدارس في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

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في غضون ذلك استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

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وأكد السيسي على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر، تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه، فيما شدد حميدتي على أن السودان لن يكون حاضناً لأي أشخاص أو جهات تهدد الأمن المصري.