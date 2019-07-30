وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي قصفت مصنع ألبان بالحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الإثنين، مصنع ألبان في محافظة الحديدة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مشاهد تكشف حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع (إخوان ثابت) الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي نفذته ميليشيات الحوثي بعدد من قذائف الهاون".

وأضاف الإرياني، في تغريدة أخرى، "أسفر القصف عن استشهاد أحد العمال وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى تدمير أجزاء كاملة في المصنع".

اقرأ أيضاً... وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية بعد انتهاء خدماتهم

وأوضح الإرياني، "هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات اتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي وغيره من المواقع المستهدفة".