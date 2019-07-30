إضرام النار بجسد صبي مسلم في الهند لرفضه ترديد شعارات هندوسية

تعرض صبي مسلم في الهند للحرق، بسبب رفضه ترديد شعار هندوسي (Jai Shri Ram)، قائلاً إن الواقعة حدثت بعدما أمسك به 4 رجال في منطقة تشاندولي بولاية أوتار براديش.



ولأسباب دينية رفض الصبي البالغ من العمر 15 عاماً ترديد ترانيمهم، التي تعني «المجد للإله رام»، وهو إله طائفة الهندوس.



وقالت مجلة Outlook India: «صب الرجال الكيروسين عليه وأشعلوا النار به وتركوه في حالة حرجة؛ إذ بلغت نسبة الحروق بجسده 60%».



وقال الصبي: «كنت أسير على جسر دودري عندما اختطفني أربعة رجال، ربط اثنان منهم يدي وبدأ الثالث في صب الكيروسين، بعد ذلك أشعلوا النار بي ثم هربوا».



ومع ذلك تعاملت شرطة تشاندولي مع الحادث باعتباره بلاغاً كاذباً وادعت أن الصبي أشعل النار في نفسه، وفقاً لما ذكرته صحيفة The DailyMail البريطانية، الإثنين 29 يوليو/تموز 2019.



وقال كومار سينغ، رئيس شرطة تشاندولي لوكالة أنباء ANI: «لقد نقل إلى المستشفى مصاباً بحروق بنسبة 45%».



وفقاً لإفادة الشرطي فإن «الصبي أدلى ببيانات مختلفة لأشخاص مختلفين وبالتالي فهو بلاغ كاذب»، بحسب تعبيره.



وادعى الشرطي أيضاً أن هناك شهوداً قالوا إنهم رأوا الصبي البالغ من العمر 15 عاماً يحرق نفسه.



المصدر: عربي بوست