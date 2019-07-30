الصين وتركيا تتعهدان بتعميق الثقة المتبادلة

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التقى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية التركي مفلوت كافوسوغلو هنا اليوم الثلاثاء، متعهدًا بتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة.

وقال وانغ خلال اجتماعه مع كافوس أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، والاجتماعات ذات الصلة: "أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توصلوا إلى توافق مهم خلال الزيارة الأخيرة ل الصين، التي وجهت العلاقة الثنائية".

وقال وانغ إن الصين مستعدة لتنفيذ الإجماع الذي توصل إليه قادة البلدين، وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع تركيا، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة دعم بعضنا بعضا بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية.

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وهنأ تركيا على إنجازاتها في العلاقات بين تركيا والآسيان مع المزيد من الأصدقاء الجدد.

وقال كافوس أوغلو إن زيارة الرئيس أردوغان للصين في أوائل يوليو ناجحة للغاية، وتركيا مستعدة للعمل مع الصين لتنفيذ الإجماع الذي توصل إليه الزعيمان.

وستعمل تركيا أيضًا على الصين لتلعب دورًا كاملًا في دور آليات مثل لجنة التعاون بين الحكومات، لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والأمن والسكك الحديدية عالية السرعة والطاقة النووية والطيران والثقافة، وجلب الصين العلاقات التركية إلى مستوى جديد.

