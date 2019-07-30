كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناميبيا تضع اللمسات الأخيرة لكبح الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في حكومة ناميبيا اليوم الثلاثاء، إن حكومة ناميبيا مشغولة بوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الخاصة بقانون الاتجار بالأشخاص، وهو القانون رقم 1 لعام 2018 ليصبح ساري المفعول بعد سنه، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص.

وتم الاحتفال باليوم تحت شعار: "الاتجار بالبشر: ادعوا حكومتك إلى التحرك" وقالت نيتومبو ناندي نديتواه، نائبة رئيس وزراء ناميبيا ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في خطاب ألقاه نيابة عنها، إن الموضوع تم تدجينه ليتناسب الوضع الحالي لناميبيا.

وأضافت: "على الرغم من أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يزال غير ساري المفعول بعد، إلا أن الاتجار يجرّم بموجب قانون منع الجريمة المنظمة، القانون رقم 29 لعام 2004".

كما قال ناندي-نديتواه إن وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الطفل (MGECW) في ناميبيا قد وضعت اللمسات الأخيرة على آلية الإحالة الوطنية وإجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) في ناميبيا.

وأضافت "الغرض الرئيسي من إجراءات التشغيل الموحدة هو تحديد وحماية وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

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ووفقا لها، تم بناء القدرات لمقدمي الخدمات الرئيسيين على الاتجار بالأشخاص وحتى الآن، تم تدريب حوالي 1057 شخص.

وقالت ناندي-نديتواه في عام 2018 إن الحكومة وأصحاب المصلحة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، استعرضوا مواد الاتجار بالاشخاص الحالية وطوروا حملة توعية إعلامية تركز على الشباب.

وأضافت أن الحملة أطلقت في 29 مارس 2019 وهي جارية ومن المتوقع أن تراجع وزارة التربية والتعليم والتنمية خطة العمل الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي 2019-2023 وتضعها والتي سيكون الاتجار بها شخصيًا كأولوية.

كما مضت قائلةً إن ناميبيا تظل ملتزمة بمكافحة الجريمة وستواصل بناء قدرات مقدمي الخدمات الرئيسيين وتوعية الجمهور.

