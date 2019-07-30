كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم".

خلال الأسبوعين الماضيين، هاجم ترامب أربع نائبات ديمقراطيات يتحدرن من أقليات، بالاضافة الى نائب أميركي من أصول أفريقية يمثل بالتيمور، واأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.