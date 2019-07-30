كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع أن صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة وخفض استثماراتها في المملكة العربية السعودية مع إبقاء تعرضها لدول أخرى في المنطقة عند مستوياتها الحالية.

وقال سبعة من مديري الصناديق العشرة الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الإمارات العربية المتحدة، بناءً على الاتجاه السائد خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت دبي واحدة من أسوأ الأسواق أداءً على مستوى العالم العام الماضي، لكنها انتعشت مع ارتفاع مؤشرها القياسي بنحو 15٪ حتى الآن، وكان أفضل يوم له في عام تقريبًا، حيث ارتفع بنسبة 1.2٪، مدفوعًا بارتفاع أسهم العقارات.

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وقال "محمد الجمل" رئيس الأسواق العامة في أبو ظبي، في الإمارات إن "أسعار النفط المستقرة، ومجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية ومبادرات الإنفاق التي تقودها الحكومة"، بالإضافة إلى نمو الأرباح الأساسي، ويجب أن تؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى العام المقبل.

قالت "إم إس سي آي": "إنها ستضم المملكة العربية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الذي يتم مراقبته عن كثب العام المقبل، وهي خطوة قال مسؤول سعودي إنها قد تساعد في جذب 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.

وقال معظم مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحتفظون بالتخصيصات في قطر ومصر وتركيا والكويت.