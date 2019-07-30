اختارت له اسم “محمد”.. مغربية تلد لوحدها داخل سيارتها بعد مخاض عسير

تمكنت عناصر من الحرس المدني، في مدينة سبتة المحتلة، قبل أيام، من إنقاذ سيدة مغربية، فاجأها المخاض، ما أدى إلى إنجابها لمولودها الأول لوحدها، داخل سيارتها.

وبحسب صحيفة “إلفارو” الإسبانية، فإن السيدة المغربية كانت تقود سيارتها نحو المستشفى، إلا أنها أحست بمخاض الولادة، لتنجب مولودها لوحدها داخلها، مشيرة إلى أن المولود ووالدته كانا بين الحياة والموت.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن عناصر الحرس المدني توصلوا بإشعار من مركز العمليات للحرس المدني، من أجل إنقاذ السيدة المغربية وجنينها. وبمجرد وصولهم إلى عين المكان، وجدوا المولود في حالة صحية حرجة رفقة والدته داخل السيارة.

وأفادت صحيفة “إلفارو” الإسبانية، أن الحرس المدني تمكن من إنقاذ المولود ووالدته بعد إسعافهما على الفور، ونقلهما إلى المستشفى، كما أطلقت السيدة المغربية إسم محمد على رضيعها.