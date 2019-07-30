في سادس مبارياته الإعدادية.. الرجاء يهزم رجاء بني ملال بهدف نظيف

انتهت المباراة الودية التي جمعت اليوم الثلاثاء، بين فريقي الرجاء الرياضي لكرة القدم، ورجاء بني ملال، بمركب الفريق الأخضر في الوازيس، بفوز النادي البيضاوي بهدف دون رد وقعه الكاميروني فابريس نغا من ضربة خطأ.

وتدخل المواجهة ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل، إذ يصارع الرجاء على أربع واجهات، البطولة الاحترافية، وكأس العرش، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ثم دوري أبطال إفريقيا، بين يلعب رجاء بني ملال، بمدربه الشاب مراد فلاح على واجهتي البطولة والكأس.

وتعد مباراة اليوم، سادس محطة إعدادية للنسور الخضر، إذ انهزم في مباراته الأولى ضد أولذهام الإنجليزي بهدف نظيف، ثم فاز على هلال تراست، وأولمبيك خريبكة بسباعبة نظيفة وأربعة أهداف دون رد على التوالي.

وعاد الرجاء وتعادل سلبا في مواجهته الرابعة التي جمعته بليغانيس الإسباني بمركب ابن بطوطة بطنجة، قبل أن يفوز على جمعية سلا بهدفين لواحد، في خامس مباراة إعدادية، علما أن زملاء محسن متولي سيواجهون ريال بيتيس الأحد المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.