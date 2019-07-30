بلماضي يقترح دوليا مغربيا سابقا مساعدا له في تدريب المنتخب الجزائري

ذكرت صحيفة “آس عربي”، أن الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، توصل بعرض شفهي من جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، للاشتغال كمساعد له في تدريب “ثعالب الصحراء”.

وأكدت الصحيفة ذاتها، نقلا عن تقارير إعلامية إفريقية، أن وادو الذي تمت دعوته من طرف بلماضي لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بين الجزائر والسنغال، شُوهد بمقر “الخضر” في محادثات مع أعضاء من الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأوضحت “آس” نقلا عن التقارير نفسها، أن بلماضي يرغب بشكل كبير في التحاق المدرب الحالي بالفئات العمرية لفريق نانسي الفرنسي، بطاقمه الفني في حال استمر مدربا للمنتخب الجزائري، وذلك بحكم الصداقة الوطيدة التي تربط مدرب الجزائر بالدولي المغربي السابق، إذ يعرفان بعضهما جيدا من خلال تجربتيهما سويا بفرنسا وقطر.

يذكر أن جمال بلماضي قاد “محاربي الصحراء”، إلى التتويج بكأس الأمم الإفريقية بمصر، بعد مسار جيد في البطولة، أنهاه بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي، بهدف دون رد، محرزا بذلك اللقب الثاني للجزائر في “الكان”، بعد الأول الذي تحقق عام 1990.