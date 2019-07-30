أخنوش يعلق على دعوة الملك لتعديل حكومي

بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عبد العرش، خرج عزير أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بأول تعليق له على دعوة الملك لتعديل حكومي قبل الدخول السياسي المقبل.

أخنوش الذي خرج بتصريح وحيد لموقع حزبه، أشاد باحتسام بالدعوة الملكية إلى تجديد النخب وإغناء مناصب المسؤولية بكفاءات جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، حيث اعتبر أن هذه الدعوة الملكية “ستعزز ثقة الجميع في المضي قدما في المسار الصحيح، نحو تحقيق المغرب الذي نريده”.

واعتبر أخنوش، أن النجاح في الرهانات الجديدة للمغرب، تقتضي هذا “توطيد الثقة والمكتسبات، ثقة المواطنين فيما بينهم ومع المؤسسات، ورهان عدم الانغلاق على الذات، بل “الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، في جميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات الاجتماعية.”

يشار إلى أن الملك محمد السادس أعلن أمس الإثنين عن بداية المغرب لمرحلة جديدة، وعزمه تنصيبه لجنة خاصة بالنموذج التنموي، وهي اللجنة التي قال أخنوش إنه “سيكون لها الأثر الكبير في إعطاء نفس إيجابي للإنجازات التي راكمها المغرب خلال العقدين الماضيين، حتى يستفيد جميع المغاربة، سواسية، من ثمار التنمية ومن العدالة الاجتماعية والمجالية”.