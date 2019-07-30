مانشستر يونايتد يتخذ أولى خطواته لضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، صاحب الـ31 عاما، لتعويض رحيل بول بوغبا، المحتمل لريال مدريد.
وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي اتصل بالبارسا الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب، ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.
وذكرت أن اللاعب يفضل الانتقال لإنتر ميلان، ولكن الصفقة قد تصطدم برفض الملاك الصينيين للنادي دفع الـ50 ميلون يورو، التي سيطلبها برشلونة للاستغناء عن خدمات الدولي الكرواتي، الذي لا يزال له عامين في عقده مع الفريق الكاتالوني.
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