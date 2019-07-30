كوتينيو يقترب من البقاء مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، اقترب من البقاء مع فريقه برشلونة الإسباني وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خروج اللاعب البرازيلي من "كامب نو" هذا الصيف يتعطل، بسبب عدم وصول أي عرض رسمي لضم كوتينيو حتى الآن.
ورغم أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة البارسا.
ويغلق الميركاتو في إنجلترا يوم 8 آب/أغسطس المقبل، وبالتالي إذا أراد أي نادٍ إنجليزي حسم الصفقة فعليه تسريع المفاوضات الآن مع برشلونة.
وأوضحت أنه بعيدًا عن أندية البريمييرليغ فإن باريس سان جيرمان يعد وجهة محتملة لكوتينيو، ولكن النادي الفرنسي يرفض إدخال أي لاعب في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ويطلب أموالًا فقط.
وكان برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو من صفوف ليفربول مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات، ولكن تم دفع 15 مليون يورو فقط منها.
وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.
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