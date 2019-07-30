فون دير لاين ترغب بـ"إعادة التوازن" للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت أورسولا فون دير لاين التي انتخبها البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى إعادة التوازن للاتحاد الأوروبي، لتتمكن من رفع التحديات التي تنتظرها بنجاح.

وقالت للصحفيين، قبل لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريي بلينكوفيتش، خلال زيارة زغرب، إن "هدفي السياسي هو إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، البلدان الصغيرة والدول الأكبر (الأعضاء) الجدد والقدامى".

وأضافت أن "العالم يرغب أكثر بأوروبا ويحتاج إلى صوت أوروبي قوي لن يسمع إلا إذا كنا متحدين"، متابعة: "نعلم جميعا بأننا لن نواجه التحديات إلا إذا كنا كتلة مزدهرة".





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يشار إلى أن كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 ستتولى الرئاسة الدورية للتكتل في يناير/كانون الثاني 2020.

ويواجه التكتل الأوروبي تحديات عدة منها بريكست أو الوضع الديموجرافي كما أعلنت فون دير لاين، إضافة إلى ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي، وهي أحد المشاريع التي يصر عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والخميس، خلال زيارتها للعاصمة البولندية وارسو أعلنت فون دير لاين أنها ستطلق مشاورات موسعة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي لدى تولي مهامها في نوفمبر/تشرين الثاني.