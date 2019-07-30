ألمانيا: يتعين فعل كل شيء لتجنب التصعيد بالخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس الذي يشغل منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، أنه يتعين على بلاده "فعل كل شيء ممكن" لتجنب التصعيد بالخليج العربي.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية طالبت ألمانيا رسمياً بالمشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية.

والأحد، طالب رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولجانج إيشينجر، الحكومة الألمانية بالمشاركة بفاعلية في البعثة الأوروبية التي اقترحتها بريطانيا في البداية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.

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وأكد في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" أنه "لا يوجد بلد في العالم معني بسلامة حرية الملاحة العالمية مثل ألمانيا؛ لأنها إحدى أهم الدول المصدرة للسلع والبضائع في العالم".

والأسبوع الماضي، احتجزت طهران ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإيرانية.

واعتادت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر الماضية.