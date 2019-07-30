رئيس جهاز القاهرة الجديدة: ظهور الطريشة والثعابين داخل الصحراء أمر طبيعي

الموجز

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن ظهور الثعابين والقوارض فى الصحراء أمر طبيعى، وخاصة فى المناطق التى يتواجد بها مراحل بناء، وهو ما أكده عدد من المهندسين وشركات المقاولات التى تعمل فى المشروعات داخل مدينة القاهرة الجديدة.

تداول مواطنون صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي لثعبان "الطريشة" في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وأرجع بعضهم سبب ظهورها إلى قتل الكلاب الضالة والقطط التي كانت تتغذى عليها، ما أدى إلى انتشارها.

وأكد خبراء أن وجود هذا الثعبان في التجمعات السكنية الجديدة أمر نادر الحدوث لأن الطريشة توجد بالصحاري ولا تعيش في المناطق المأهولة بالسكان.

وقال الدكتور أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إنه لم يتم التأكد حتى الآن من انتشار ثعبان الطريشة في التجمع الخامس، لافتًا إلى أن هناك فريقا متخصصا يحاول جمع المعلومات حول الأمر.

وأكد أن ثعبان الطريشة، حيوان ليلي، ولا يظهر إلا في البيئة الرملية، مشددًا على أنه لا يمكن دخول هذا الحيوان أي عمارة أو وحدة سكنية، داعيًا إلى التعامل مع المشكلة بحجمها الحقيقي وعدم التهويل في الأمر.

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والطريشة فى الصور التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى علق عليها المهندس عادل النجار، أنها لم تكن على جدار فيلا أو عمارة، ولكن متواجدة داخل ماسورة مياه، لافتا إلى أن قرار قتل الكلاب صدر من نحو 48 ساعة لم ينفذ بنسبة 100%، وهو ما يؤكدا استحالة اختلال التوازن البيئى فى المدينة خلال أقل من 48 ساعة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز يسعى لتقديم كافة الخدمات للسكان، وخاصة أن القاهرة الجديدة تعد من أفضل المدن الجاذبة للسكان، وأن الجهاز لن يقصر تجاه ظهور أى إشكاليات تواجه سكان المدينة.

وكان قد سادت حالة من الرعب والخوف والقلق بين سكان القاهرة الجديدة، فور ظهور طريشة داخل المدينة، وهو ما جعل الأمر حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وارتباطه بأنه جاء نتيجة للقضاء على الكلاب الضالة، فضلا عن أسباب أخرى دفعت لظهوره.

وعن أسباب ظهور الطريشة، يرجع الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن أن المدن الجديدة قريبة من الصحراء والمناطق النائية، وفقا لما رجحه الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى الأسبق.

أرجع الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، أسباب انتشار ثعبان "الطريشة" في منقطة التجمع الخامس، إلى الزحف العمراني، قائلا، "الزواحف تعيش في البيئات الصحراوية، ويجب التأكد من أن هذا هو الطريشة أم أنه نوع آخر من أنواع الحيوانات الزاحفة وهذا أمر ضروري، للتغلب على مشكلة انتشار هذه الكائنات".