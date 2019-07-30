"بث مباشر".. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب الـ 17 في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ الفعاليات، بجلسة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

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ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

