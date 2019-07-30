انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.
وتبدأ الفعاليات، بجلسة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء نموذج محاكاة الدولة المصرية.
وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.
ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بث مباشر".. انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب الـ 17 في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.