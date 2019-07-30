حكومة ألمانيا ترفض طلب واشنطن المشاركة في خطط تأمين الملاحة بمضيق هرمز

رفضت ​الحكومة الألمانية​ طلب ​الولايات المتحدة الأميركية​ المشاركة في خطط تأمين الملاحة ب​مضيق هرمز​. وكانت ​السفارة الأميركية​ في ​برلين​ قد لفتت إلى أن "​واشنطن​ طلبت من ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ رسميًا المشاركة في مهمة تأمين الملاحة في مضيق هرمز والتصدي للاعتداء الإيراني".

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