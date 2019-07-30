وفد من خفر السواحل الإماراتي في إيران بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة

زار وفد من ​خفر السواحل​ الإماراتي ​إيران​ بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013. وأعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أن "الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل بين إيران ووفد زائر يضم سبعة أشخاص من ​الإمارات العربية المتحدة​ سيعقد في ​طهران​ من أجل مناقشة التعاون الحدودي بين الدولتين".

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