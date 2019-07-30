رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت رغبتها بإعادة التوازن للاتحاد الأوروبي

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريي بلينكوفيتشخ، أنّ "هدفي السياسي هو إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب البلدان الصغيرة والدول الأكبر (الأعضاء) الجدد والقدامى".
ولفتت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات عدّة منها "بريكست" أو الوضع الديموغرافي"، مبيّنةً أنّ "العالم يرغب أكثر بأوروبا ويحتاج إلى صوت أوروبي قوي، لن يُسمع إلّا إذا كنّا متّحدين".
وكرواتيا الّتي انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد في كانون الثاني 2020.
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