رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت رغبتها بإعادة التوازن للاتحاد الأوروبي

أوضحت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​، ​أورسولا فون دير لاين​، قبل لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريي بلينكوفيتشخ، أنّ "هدفي السياسي هو إعادة التوازن إلى ​الاتحاد الأوروبي​ بين الشرق والغرب والشمال والجنوب البلدان الصغيرة والدول الأكبر (الأعضاء) الجدد والقدامى".

ولفتت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات عدّة منها "​بريكست​" أو الوضع الديموغرافي"، مبيّنةً أنّ "العالم يرغب أكثر ب​أوروبا​ ويحتاج إلى صوت أوروبي قوي، لن يُسمع إلّا إذا كنّا متّحدين".

و​كرواتيا​ الّتي انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد في كانون الثاني 2020.