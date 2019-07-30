مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأميركية

ذكرته قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية أن "قتل شخصان في حادث إطلاق نار وقع في متجر تابع لشبكة "وول مارت"، بولاية ميسيسيبي الأميركية".
ونقلت القناة عن الشرطة المحلية أن "المهاجم، الذي لا تزال دوافعه مجهولة، قتل شخصين، تم العثور على جثتيهما داخل المتجر وبموقف السيارات المتاخم له".
وأشارت القناة إلى أن "الاعتداء خلف العديد من الجرحى"، موضحة أن "المهاجم جرح أثناء الحادث، وأن أحد أفراد الشرطة تضرر أيضا جراء إصابة سترته الواقية برصاصة".
ولفتت إلى أن "الشرطي نقل إلى المستشفى، وأن حياته ليست في خطر".
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