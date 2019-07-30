أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني أتوجه بالشكر إلى معالي وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ومدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​، لتحويل مركز ​الضمان​ الإجتماعي في حلبا إلى مركز إقليمي، ما يخفف كثيرا من عناء المواطنين العكاريين، وأناشد بقية الوزراء تعزيز اللامركزية بغية تسهيل أمور المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا نوه بتحويل مركز الضمان في حلبا إلى مركز إقليمي: لتعزيز اللامركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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