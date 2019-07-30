السيد: يسقط مفهوم الدولة حين تصبح التسويات أعلى وأقوى من الدستور والقضاء والأمن

أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الحكومة​ معطلة، و​القضاء​ مرتهن، و​الأمن​ استزلام وتسييس، والإدارة فساد، و​الاقتصاد​ شلل، والبلد على الهوّارة، والكُل رؤوس تحكُم ولا حاكم، والشعب في خبر كان! لماذا كل هذا؟! ببساطة، يسقط مفهوم ​الدولة​، عندما تصبح التسويات السياسية أعلى وأقوى من ​الدستور​ والقوانين والقضاء والأمن والأخلاق".

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