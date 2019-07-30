البعريني هنأ بصدور قرار لتحويل مكتب حلبا للضمان الى مركز اقليمي

هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أهالي عكار بصدور القرار لتحويل مكتب حلبا المحلي للضمان الاجتماعي الى مركز اقليمي، منوهاً بجهود الذين واكبوه خلال متابعته الحثيثة لهذا الملف طيلة الأشهر الماضية. وخص البعريني بالشكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً رفد المركز بموظفين لتسهيل معاملات أهالي عكار.
وذكّر البعريني بأن هذه الخطوة ستسهل معاملات الضمان لأبناء عكار، ولهذا كان مصراً على تحقيقها وجعلها ضمن الأولويات.
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