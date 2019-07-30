متقاعدو الرسمي والاساسي: مسيرة إلى عين التتينة الجمعة لمناشدة بري التدخل لتنفيذ المادة 18

توجهت رابطتا المتقاعدين من ​التعليم الرسمي​ الثانوي والأساسي إلى المسؤولين كافة "للرجوع إلى ضمائرهم واتخاذ قرار جريء بالالتزام بمنطوق المادة 18 وكل مندرجاتها لإعطاء الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية لعام 2018 بنسبة 25% كالأولى، ومن ثم إعطاء الدفعة الثالثة المتوجبة كما نصت عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة".

واعلنوا في بيان بعد اجتماع مشترك لمتابعة المستجدات والتحركات على صعيد تنفيذ المادة 18 من القانون 46/2017، "التجمع أمام مبنى ​وزارة التربية​ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 2 آب 2019 ، ومن ثم التوجه بمسيرة نحو مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ لمناشدة دولة الرئيس ​نبيه بري​ التدخل من أجل إحقاق الحق بتنفيذ المادة 18"، وناشدوا "الزميلات والزملاء المتقاعدين الحريصين على الحصول على حقوقهم كاملة بالتأكيد على ضرورة المشاركة الكثيفة في التجمع والمسيرة".

وبمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​ هنأوا "جيشنا الباسل قيادة وضباطا وأفرادا".