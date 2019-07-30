تجمع المؤسسات الأهلية بصيدا عقد لقاء موسعا لمتابعة التحركات حول قرار وزارة العمل

عَقد تجمّع المؤسسات الأهلية في مدينة صيدا والجوار، لقاءً موسّعًا في قاعة بلدية صيدا، وذلك لتقييم برنامج تحركاته السابقة الّتي شملت زيارات للفعاليّات السياسيّة والدينيّة في مدينة صيدا. وجاءت هذه الزيارات بهدف مناقشة تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان، بما يخص ّعمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ولفت المشاركون إلى "إيجابيّة هذه الزيارات، حيث لاقت الثناء من معظم المنظمات المدنية وفعاليّات المدينة، بسبب الدور الرئيسي الّذي لعبته في بلورة وحدة الموقف اللبناني الفلسطيني لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصًا حق العمل".
وناقش المجتمعون خطة وضع برنامج عمل للانطلاق بالمرحلة المقبلة، مركّزين على "ضرورة عقد ورشة عمل من أجل إعداد ملف يعرض كلّ الحقوق الّتي يجب أن يتمتّع فيها اللاجئ، وعلى رأسها حق العمل وحق التملك، وذلك لتقديمه خلال الجولة الثانية من الزيارات الّتي ستكون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والمنظمات الدولية، مثل "وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان- الأونروا" والاتحاد الأوروبي و"منظمة حقوق الإنسان".
وقرّر التجمع زيارة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، يوم السبت المقبل، من أجل وضعه في صورة التحركات.
وفي الختام، تمّ تكريم رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، تقديرًا لجهوده وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
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