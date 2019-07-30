ممثل الوزير شهيب: سنعتمد على خبرات اللبنانية لبناء رؤية جديدة للتعليم العالي بلبنان

شدد الدكتور وليد صافي، ممثلًا وزير التربية و​التعليم العالي​ الأستاذ ​أكرم شهيب​ في ورشة عمل بعنوان: "التكنولوجيا في خدمة البلديات" نظمتها كلية التكنولوجيا في الجامعة ال​لبنان​ية في الفرع الثاني – عبيه، على أن "​الجامعة اللبنانية​ قادرة على التواصل خصوصًا مع البلديات التي تحتاج إلى هذا النوع من المبادرات التي تأخذ في الاعتبار متطلبات التطور"، مشيرًا إلى أن "ما شاهدته في هذه الورشة يُظهر أننا ما زلنا في لبنان بألف خير وأن ​الجامعات​ الريادية تفهم معنى التكنولوجيا ودورها في العصر الحديث، وما سمعته من إجابات ​الطلاب​ على الأسئلة الحرفية للّجنة يدل أيضًا على أننا أمام جيل من الطلاب يفهم بشكل كبير مشاكل العصر المتعلقة ب​البيئة​ وموضوع ​النفايات​ و​الطاقة​ البديلة والمشاكل الأخرى المتعلقة ب​قانون الانتخابات​ وغير ذلك".

وكشف صافي عن أن "الوزير شهيّب سيعتمد على خبرات الجامعة اللبنانية والجامعات الريادية المعروفة لفتح ورشة تعيد بناء رؤية للتعليم العالي في لبنان، كما سيفتح ورشة لإعادة بناء رؤية للجامعة لنتمكن من ربط الاختصاصات بسوق العمل الذي تغيركثيرًا مع التطور التكنولوجي"، معتبرًا أنه "آن الأوان لنضع كل هذه المسائل على المسار الصحيح وأن نلتفت إلى أهمية الجودة في لبنان وأن خرّيجينا يجب أن يحملوا معهم الميزات التفاضلية التي تمكنهم من الحصول على فرصة العمل، مُطالبًا البلديات بالالتفات إلى أهمية هذه المبادرات التي تعزز دور البلديات التنموي وتسمح لها بتقديم خدمات فاعلة للمواطنين".